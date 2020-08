WhatsApp, nuova funzione contro messaggi virali e fake news (Di mercoledì 5 agosto 2020) WhatsApp nell’ultimo anno ha mostrato un crescente impegno nei confronti della circolazione e della condivisione di bufale e fake news sulla propria piattaforma. Nel recente passato, dopo alcuni problemi sorti in India a seguito della condivisione di notizie false, il team di sviluppo aveva iniziato ad aggiungere funzioni per segnalare i post già condivisi molte volte, e limitando in maniera importante la possibilità per un utente di inoltrare un singolo messaggio. La pandemia da Covid e il proliferare di false notizie su origine del virus, sua effettiva esistenza e possibili cure, ha poi aggravato la situazione in tutto il mondo, spingendo WhatsApp a ulteriori provvedimenti. Questa azione continua oggi con l’introduzione di una nuova funzionalità che ... Leggi su ilfattoquotidiano

