WhatsApp, arrivata in Italia la nuova funzione attiva tra poche ore. Ecco in cosa consiste (Di mercoledì 5 agosto 2020) Una buona pratica quando si riceve un messaggio inoltrato su WhatsApp contenente informazioni di qualsiasi tipo sarebbe quella di copiarlo e incollarlo su Google. In questo modo è facile scoprire se il testo appartiene a una delle tante bufale in circolazione all'interno del servizio di messaggistica istantanea o se invece contiene informazioni veritiere. Insomma, si tratta di un veloce fact checking che tutti possiamo fare. Ora questa funzione è stata integrata direttamente all'interno di WhatsApp, che a partire da oggi consente di cercare i messaggi inoltrati sul web semplicemente cliccando su un'apposita icona a forma di lente di ingrandimento. La novità è attualmente in fase di rilascio in Italia, Brasile, Irlanda, Messico, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti e sarà ... Leggi su howtodofor

