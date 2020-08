Volevo cambiare il mondo, hanno provato a cambiarmi (Di mercoledì 5 agosto 2020) Perché si scrive? Cosa ci spinge ad affidare ad un foglio di carta, reale o digitale che sia, le nostre sensazioni, le nostre paure o i nostri desideri. Di preciso non so cosa ci sia dietro quella voglia irrefrenabile di scrivere. Io scrivo semplicemente perché mi va di farlo. Quando ero piccolo dicevano che “uccello in gabbia canta per amore o per rabbia”. Bene, io sono follemente innamorato di mia moglie e di mia figlia, ma il motivo per cui oggi scrivo, canto, è la rabbia. Sia chiaro, (...) - Tribuna Libera Leggi su feedproxy.google

