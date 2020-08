“Voglio sempre sorridere”. Vanessa Incontrada al naturale, anche i vip si inchinano: foto (Di mercoledì 5 agosto 2020) Vanessa Incontrada è amatissima. E, per la gioia di tutti i suoi fan, è da poco tornata in tv con ‘Non dirlo al mio capo’, la fortunata fiction che la vede al fianco di un altro attore molto stimato, Lino Guanciale. La conduttrice infatti, in queste settimane estive ha allietato il pubblico della prima rete con le peripezie sentimentali, familiari e professionali di Lisa Marcelli ma sarà in replica dal 6 agosto anche sulle reti Mediaset, precisamente su Canale5, con Zelig. “Torna in replica il divertente varietà cabarettistico per una serata all’insegna dell’allegria e del buon umore – si legge sull’ultimo numero del settimanale DiPiù Tv -Alla conduzione di questa tredicesima edizione di Zelig c’è una coppia collaudata formata da Claudio Bisio e ... Leggi su caffeinamagazine

lauraboldrini : Oggi che #SergioZavoli non c’è più, voglio rimarcarne lo spessore umano e l’onestà intellettuale. Così come la sua… - romeoagresti : #Pirlo: 'La mia squadra dovrà giocare bene, dovrà giocare sempre per vincere. Ho odiato tante cose da calciatore, e… - 501_tot : RT @lauraboldrini: Oggi che #SergioZavoli non c’è più, voglio rimarcarne lo spessore umano e l’onestà intellettuale. Così come la sua stren… - itsvessalius : RT @nakaharaschuya: daily reminder: anche se non interagiamo mai, mi vedete intimidating (o mi odiate idk) sappiate che per qualsiasi cosa… - laviniamainardi : RT @lauraboldrini: Oggi che #SergioZavoli non c’è più, voglio rimarcarne lo spessore umano e l’onestà intellettuale. Così come la sua stren… -

Ultime Notizie dalla rete : “Voglio sempre Coronavirus, mascherine: ecco come si usano Corriere della Sera