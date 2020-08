Viviana Ferrero contro le telecamere di Appendino: “Riappropriamoci di luoghi della città” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Ieri era stata Maura Paoli a dare il via alle polemiche interne alla maggioranza Cinque Stelle sulla vicenda dell’istallazione di 300 nuove telecamere a Torino. Oggi è Viviana Ferrero, vicepresidente del consiglio comunale e vera “pasionaria” dei pentastellati, a schierarsi contro la scelta di Appendino. “La decisione della giunta della sindaca Chiara Appendino di spendere un milione e mezzo in telecamere, al di la’ dei giudizi personali, difetta della mancanza del passaggio politico di confronto”, denuncia Ferrero sui social. “So per certo che ci siano situazioni in cui i cittadini esasperati le chiedono. Ma sono sistemi sopravvalutati per il ... Leggi su nuovasocieta

