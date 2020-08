Vitulano, piazza intitolata alle ‘Aquile Randagie’: “Un esempio per le nuove generazioni” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiVitulano (Bn) – “La nostra comunità capi, cioè il gruppo degli adulti degli scout di Vitulano, ha voluto chiedere al Comune di intitolare questa piazza alle Aquile Randagie affinchè rappresentino un modello, un esempio per le nuove generazioni. Volevamo dare un forte segnale ai ragazzi”. Così don Biagio Corleone, rappresentante del Gruppo Agesci Vitulano 1, spiega la decisione di intitolare alle Aquile Randagie la piazza adiacente la chiesa di San Pietro, a Vitulano. Nel 1928 il regime fascista vietò con una apposito decreto legge le attività degli scout, in particolare dell’associazione scoutistica cattolica italiana fondata ... Leggi su anteprima24

