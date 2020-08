Vittorio Sgarbi sospeso per 15 giorni dalla Camera: il motivo (Di mercoledì 5 agosto 2020) Vittorio Sgarbi finisce in castigo. Il critico d’arte sarà sospeso per 15 giorni dalla Camera: voto unanime dell’Ufficio di Presidenza della Camera Vittorio Sgarbi alla sbarra. Stavolta il critico d’arte sarà sanzionato per gli insulti nei giorni scorsi rivolti a Mara Carfagna e Giusi Bartolozzi nell’Aula della Camera dei deputati. L’Ufficio di Presidenza della Camera ha votato all’unanimità a favore della sospensione per 15 giorni dalla Camera. vacanze anticipate, quindi, dopo quanto successo lo scorso 25 giugno, con il critico d’arte letteralmente scatenato. ... Leggi su bloglive

Sospensione dalla Camera/Sgarbi: “Non mi ravvedo e non mi pento. Anzi, li denuncio. Sperando che non si facciano scudo dell’immunità”

ROMA – Vittorio Sgarbi commenta i 15 giorni di sospensione dalla Camera decisa dal conferenza dei capigruppo per lo scontro verbale con le parlamentari Mara Carfagna e Giusi Bartolozzi: “Un provvedime ...

