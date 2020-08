Virgin Atlantic rischia il fallimento: presentata istanza di bancarotta al tribunale di New York (Di mercoledì 5 agosto 2020) La compagnia aerea inglese Virgin Atlantic rischia il fallimento. La creatura di Richard Branson si è rivolta al tribunale fallimentare statunitense di New York per presentare un’istanza di bancarotta facendo ricorso al cosiddetto Chapter 15 del Bankruptcy Code statunitense. Un portavoce di Virgin Atlantic ha dichiarato che la richiesta di fallimento fa parte di un processo giudiziario nel Regno Unito per realizzare un piano di ristrutturazione annunciato dalla compagnia aerea il mese scorso. La società aveva ricevuto il mese scorso 1,5 miliardi di dollari di aiuti per mantenere la solvibilità, giusto pochi giorni prima dei termini per riprendere i voli. La compagnia ha ... Leggi su ilfattoquotidiano

