Virgin Atlantic in bancarotta, tagliati 3500 posti di lavoro (Di mercoledì 5 agosto 2020) Virgin Atlantic pronto il piano di ricapitalizzazione Virgin Atalntic durante la pandemia ha dovuto sospendere tutti i voli, in Inghilterra la compagnia ha chiuso una base all’aeroporto di Gatwich e ha ridotto il personale di 3500 dipendenti circa. Il gruppo del magnate Richard Branson si è rivolto al Tribunale fallimentare di New York presentando un … Leggi su periodicodaily

MediasetTgcom24 : Usa, Virgin Atlantic chiede bancarotta a causa del coronavirus #virginatlantic - repubblica : Coronavirus nel mondo, a causa della pandemia Virgin Atlantic chiede bancarotta - repubblica : Coronavirus nel mondo, più di 700 mila morti. Virgin Atlantic chiede la bancarotta [aggiornamento delle 10:16] - RadioItaliaIRIB : Inghilterra, effetti Covid: Virgin Atlantic chiede bancarotta - marisabelm12 : RT @repubblica: Coronavirus nel mondo, a causa della pandemia Virgin Atlantic chiede bancarotta [aggiornamento delle 07:07] -