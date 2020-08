Vino: Alleanza cooperative agroalimentari “Quadro difficile, ma non drammatico” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Un quadro “meno drammatico rispetto a quanto alcuni sostengono”, con queste parole Luca Rigotti, Coordinatore Vino di Alleanza cooperative agroalimentari, descrive lo stato attuale del settore vitivinicolo italiano alla luce “dei dati effettivi, e non di quelli ipotetici e tutti ancora da verificare”. In un futuro che è certamente pieno di incognite – prosegue Rigotti – crediamo sia opportuno che il settore resti unito e che individui percorsi e strategie che puntino ad un rilancio dei consumi, anziché dare adito ad allarmismi prematuri e non supportati da dati definitivi”. Le giacenze registrate da Cantina Italia alla fine di luglio riportano valori analoghi a quelli dell’anno precedente, + 1,8% secondo quanto riportato nei registri di cantina al 29 luglio. ... Leggi su winemag

Agricolae1 : #VINO, @CooperativeITA : QUADRO DIFFICILE, MA NON DRAMMATICO, GIACENZE IN LINEA CON ANNO PRECEDENTE, QUOTAZIONI IN… - ItaCooperativa : #Vino @cooperativeagro quadro difficile ma non drammatico, giacenze in linea con quelle 2019, quotazioni in calo so… -

Ultime Notizie dalla rete : Vino Alleanza Alleanza franco-italiana in nome del vino La Repubblica Un’alleanza “verde“ tra il Parco Pineta e il gemello del Ticino

Collaborazione “green” fra Parco Pineta e Parco del Ticino. I dirigenti delle due aree verdi si sono incontrati al Centro didattico scientifico, per una camminata che si è rivelata importante occasion ...

Slow Food: a cena con i fiori e i vignaioli

Appuntamento estivo con i fiori e i vini rosati del Trentino organizzato dalla Condotta Slow Food Valle Dell’Adige Alto Garda. Annarita Di Nunno, cuoca dell’Alleanza dei cuochi Slow Food, cucinerà un ...

Collaborazione “green” fra Parco Pineta e Parco del Ticino. I dirigenti delle due aree verdi si sono incontrati al Centro didattico scientifico, per una camminata che si è rivelata importante occasion ...Appuntamento estivo con i fiori e i vini rosati del Trentino organizzato dalla Condotta Slow Food Valle Dell’Adige Alto Garda. Annarita Di Nunno, cuoca dell’Alleanza dei cuochi Slow Food, cucinerà un ...