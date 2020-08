Viminale, migranti: nuovo bando per nave quarantena, si tenta di arginare l’emergenza (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il Viminale cerca altre navi per mettere in quarantena i migranti che arrivano a migliaia sulle nostre coste, nonostante le parole roboanti di Conte, che non hanno avuto alcun seguito. E il governo si appresta a sperperare altri soldi per l'accoglienza dei clandestini Leggi su firenzepost

ale_villarosa : Alle chiacchiere, rispondiamo sempre con i fatti. Nulla è semplice. #migranti - Viminale : Flussi migratori in Italia, il ministro #Lamorgese ringrazia #Forzedipolizia #Guardiacostiera #Esercito per impegno… - LegaSalvini : ++ BOOM DI SBARCHI E FUGHE DALLA QUARANTENA ++ - FirenzePost : Viminale, migranti: nuovo bando per nave quarantena, si tenta di arginare l’emergenza - giuseppelandi : RT @ImolaOggi: ??Quarantena migranti, Viminale: bando per il noleggio di un'altra nave, che stazionerà davanti alle coste Sud della Calabria… -