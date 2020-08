Villaricca, stasera nuovo taglio del nastro per “Giallo Datterino” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Villaricca. Avrà luogo questa sera a Villaricca in corso Europa, il taglio del nastro di un’altra di Giallo Datterino, format portato al successo da qualche anno dai fratelli Spinelli. Dalla tradizione all’innovazione, Giallo Datterino, con coerenza e prodotti di qualità ha conquistato un ampio pubblico di amanti della pizza e della buona tavola. A “capitanare” … L'articolo Villaricca, stasera nuovo taglio del nastro per “Giallo Datterino” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

