VIDEO | A Bologna un’ambulanza dedicata a Mario Cerciello Rega (Di mercoledì 5 agosto 2020) BOLOGNA – A Bologna c’e’ una nuova ambulanza ed e’ dedicata alla memoria del vice brigadiere dei Carabinieri, Mario Cerciello Rega, ucciso un anno fa a Roma mentre era in servizio. Il nuovo mezzo e’ dell’associazione di volontariato Andromeda e, oltre che a Cerciello Rega, omaggia anche il neocomandante della legione Carabinieri Emilia Romagna, Davide Angrisani. LEGGI ANCHE: Omicidio Cerciello, il collega Varriale in aula: “Sembrava una cosa da ladri di galline” Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: VIDEO | A Bologna un’ambulanza dedicata a Mario Cerciello Rega Gli avvocati scrivono al Tribunale di Bologna: “Fateci tornare” Moto Gp, per Misano si pensa a qualche migliaio in tribuna. E Bonaccini ha già un’idea per gli stadi Giustizia, a Bologna arrivano tre magistrati in più al Tribunale minorile Rimini piange Sergio Zavoli e si prepara ad accoglierlo di nuovo: sarà sepolto vicino a Fellini Mes, Bonaccini sfida Salvini e Meloni: “Per l’Emilia-Romagna 3 miliardi, vorrei dibattito con loro” Leggi su dire

MetaErmal : L’obbligo della memoria. ?? - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #2agosto 1980: la strage di #Bologna. 85 morti, procedimenti ancora in corso.… - GDF : Scoperto un articolato sistema di #frode da #GDF e @_Carabinieri_ #Bologna. Otto persone interdette dall'esercizio… - TEDxREmilia : RT @gazzettaReggioE: Reggio Emilia, un murales dedicato alle vittime della strage alla Stazione di Bologna - LodiMarialodi : RT @RaiCultura: ?? #AccaddeOggi Il #2agosto 1980: la strage di #Bologna. 85 morti, procedimenti ancora in corso. #CondividiLaCultura ?? #St… -