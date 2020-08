Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2020 ore 16:30 (Di mercoledì 5 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 5 AGOSTO 2020 ORE 16.20 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE RALLENTATA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD. SEGNALIAMO FORTI DISAGI, A CAUSA DI LAVORI IN CORSO, SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E FIORENTINI IN DIREZIONE CENTRO. PROSEGUENDO SULLA A24 Roma-TERAMO, SEGNALIAMO CODE DOPO L’USCITA PER TIVOLI IN DIREZIONE CASTEL MADAMA; CODE PER LAVORI ANCHE SU VIA AURELIA TRA MALAGROTTA E IL RACCORDO IN DIREZIONE Roma TRAFFICO INTENSO SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SULLA TIBURTINA RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2020 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2020 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - WazeLazio : RT @viabilitasdp: #Roma AGGIORNAMENTO #traffico TRATTO URBANO #A24 ORE 12.00 - Bivio #GRA-Svincolo di Via Togliatti, direzione tangenziale… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2020 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - viabilitasdp : #Roma AGGIORNAMENTO #traffico TRATTO URBANO #A24 ORE 12.00 - Bivio #GRA-Svincolo di Via Togliatti, direzione tange… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Autostrade e traffico, i tratti "da incubo" nei weekend d'estate. FOTO Sky Tg24