Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2020 ore 09:15 (Di mercoledì 5 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 4 AGOSTO 2020 ORE 08:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 E LA A24; MENTRE, IN CARREGGIATA INTERNA, FORTI RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E A24 E, PROSEGUENDO, TRA TUSCOLANA E APPIA. SULL’AUTOSTRADA A24 ANCORA FORTI DISAGI ALLA CIRCOLazioNE A CAUSA DI LAVORI IN CORSO TRA SETTECAMINI E VIA PALMIRO TOGLIATTI IN DIREZIONE CENTRO; PER CHI VIAGGIA SULLA FLAMINIA TRAFFICO RALLENTATO TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA; SULLA TIBURTINA PERMANGONO CODE NEL TRATTO COMPRESO TRA SETTECAMINI E VIA DI S. BASILIO IN ENTRATA; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA ... Leggi su romadailynews
romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2020 ore 09:15: VIABILITÀ DEL 4 AGOSTO 2020 ORE 08… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2020 ore 09:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2020 ore 08:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2020 ore 08:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2020 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Ultime Notizie dalla rete : Viabilità RomaAutostrade e traffico, i tratti "da incubo" nei weekend d'estate. FOTO Sky Tg24
Viabilità RomaSegui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Viabilità Roma