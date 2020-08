Vettel: “Cercherò di essere in armonia con la mia Ferrari SF1000” (Di mercoledì 5 agosto 2020) La Ferrari affronta la seconda gara di Silverstone motivata, con l’obiettivo di dare a Sebastian Vettel un’auto affidabile con la quale abbia un buon feeling e desideroso di sfruttare ogni opportunità che si presenta, come hanno fatto con Charles Leclerc nell’ultima gara. Sebastian Vettel in proposito ha dichiarato: “La gara della scorsa settimana è stata molto difficile per me e penso che poter correre a Silverstone solo una settimana dopo sia una buona opportunità per provare a recuperare e sentirsi bene. Venerdì saremo in grado di utilizzare i dati che il team ha raccolto nel fine settimana e questo dovrebbe aiutare perché saremo in grado di lavorare in un modo molto più mirato ed essere sincronizzati con la Ferrari ... Leggi su notizieora

