Vestitino cortissimo e tacchi a spillo? Accavalla le gambe e... Martina Stella, il capo che tutti vorrebbero avere: foto pazzesca (Di mercoledì 5 agosto 2020) "Pronta per tornare in vacanza. I giorni lavorativi sono stati elettrizzanti e pieni di sorprese. E voi siete già in vacanza? O ancora a lavoro?", chiede Martina Stella ai suoi seguaci nell'ultima foto su Instagram. Ultima foto che la ritrae nel bel mezzo del suo ultimo giorno di lavoro, in ufficio. Dove l'attrice si mostra vestita così come la potete vedere qui sotto: pazzesca. Vestitino nero cortissimo che lascia le gambe nude, scarpe dorate con tacco altissimo e smalto rosso sulle unghie dei piedi. Il tutto, in una posa con gambe Accavallate che completa un quadro da urlo. Bellezza ammaliante, provocante, impareggiabile. Insomma, Martina Stella è il boss che un ... Leggi su liberoquotidiano

blveobsession : Sono quel tipo di persona che ama il cioccolato fondente quanto quello bianco che farebbe un taglio cortissimo ma a… -

Ultime Notizie dalla rete : Vestitino cortissimo Marika Fruscio il vestitino è troppo corto e sale tutto: “Fa caldo” News Sportive Martina Stella, vestitino cortissimo e tacchi a spillo? Accavalla le gambe e... il capo che tutti vorrebbero avere

"Pronta per tornare in vacanza. I giorni lavorativi sono stati elettrizzanti e pieni di sorprese. E voi siete già in vacanza? O ancora a lavoro?", chiede Martina Stella ai suoi seguaci nell'ultima fot ...

Il vestito Topshop da 35 euro ideale per le serate estive

Altri abiti per l’estate 2020. Se siete alla ricerca di un abito corto per l’estate date un’occhiata al mini dress firmato H&M da 14,99 euro, disponibile in due colori: nero e con stampa floreale blu.

"Pronta per tornare in vacanza. I giorni lavorativi sono stati elettrizzanti e pieni di sorprese. E voi siete già in vacanza? O ancora a lavoro?", chiede Martina Stella ai suoi seguaci nell'ultima fot ...Altri abiti per l’estate 2020. Se siete alla ricerca di un abito corto per l’estate date un’occhiata al mini dress firmato H&M da 14,99 euro, disponibile in due colori: nero e con stampa floreale blu.