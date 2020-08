Verona, si pensa a Karacic come vice-Silvestri (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il Verona starebbe pensando allo svincolato Goran Karacic per affiancare Marco Silvestri nella prossima stagione Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Verona avrebbe avviato i primi contatti per portare il portiere bosniaco, Goran Karacic, svincolatosi dal Adanaspor. Quest’ultimo andrebbe ad affiancare Marco Silvestri, fresco di rinnovo e reduce da una bella stagione proprio con la maglia del Verona. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

ciramika : @Torrenapoli1 Pensa a Koulibaly, Chuckwueze, Boga e Osimhen. Impazzirebbero a Verona, Bergamo, Milano e Torino. Spe… - marcopiccari1 : @gianluwaterpolo ma la tripletta al Verona porta 0 punti. Pensa nel post covid Immobile 9 gol 6 punti, Dybala segna… - gianluwaterpolo : @marcopiccari1 Certamente, ma nel trittico lecce, sassuolo e udinese (le partite decisive della stagione) e’ andato… - alfonso25592 : @Conrad_MI @fabriziofino82 @DiMarzio Gasperini esce dai giovanili della Juventus e li che ha iniziato ad allenare,… - MarcoToth4 : @CalaminiciM Zaia è come #Salvasalami socialmente. Pensa all appoggio a Pillon il forum #familista di Verona...ecc. -

Ultime Notizie dalla rete : Verona pensa Calciomercato, il Verona pensa a Goran Karacic Calcio Hellas Effetto Covid su economia

incideranno sulle nostre esportazioni - continua il presidente di Confindustria Verona - Dal punto di vista istituzionale, invece, vedremo come il Governo intenda spingere e sostenere la domanda ...

Playoff Serie B, Chievo-Empoli 1-1: veronesi in semifinale

VERONA - Alla fine di un thriller durato più di 120 minuti, è il Chievo a strappare il pass per le semifinali di playoff di Serie B. Al Bentegodi è successo di tutto: 1-1 il risultato finale, con tre ...

incideranno sulle nostre esportazioni - continua il presidente di Confindustria Verona - Dal punto di vista istituzionale, invece, vedremo come il Governo intenda spingere e sostenere la domanda ...VERONA - Alla fine di un thriller durato più di 120 minuti, è il Chievo a strappare il pass per le semifinali di playoff di Serie B. Al Bentegodi è successo di tutto: 1-1 il risultato finale, con tre ...