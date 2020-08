Varese: maltratta moglie suocera e figlie, allontanato da famiglia (Di mercoledì 5 agosto 2020) Milano, 5 ago. (Adnkronos) – La polizia di Gallarate (Varese) ha dato esecuzione a un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare emesso dal gip del Tribunale di Busto Arsizio, nei confronti di un pakistano di 42 anni, indagato per maltrattamenti aggravati e continui ai danni della moglie convivente, della suocera e delle due figlie di quest’ultime. Gli indizi acquisiti dagli investigatori hanno da subito mostrato gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo e hanno fatto emergere un quadro familiare complesso, fatto di “reiterati maltrattamenti di natura fisica e psicologica, tali da rendere le condizioni di vita delle donne penose, e riducendole a vivere in un costante stato di prostrazione e paura per la propria ... Leggi su calcioweb.eu

