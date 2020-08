Vanessa Incontrada, mai vista senza trucco, tutta al naturale? “Una ragazzina, che bella” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Vanessa Incontrada sognava di diventare mamma sin da bambina. Quel meraviglioso sogno si è realizzato nel 2008, quando è nato il suo bambino Isal Laurini, che oggi ha dodici anni e ha spesso dimostrato di essere un figlio dolcissimo, innamorato della propria madre. In molti ricorderanno la bellissima dedica che il ragazzino aveva scritto in occasione del compleanno della conduttrice televisiva, poi condiviso dalla festeggiata su Instagram. “Ciao Mammy. Buon compleanno! Io e babbo ti abbiamo fatto un pensiero con tutto il nostro cuore e amore. Ti vogliamo moltissimo bene, sarai sempre nei nostri cuori e ti aiuteremo quando ne avrai bisogno”, aveva scritto il piccolo Isal nel tenero bigliettino per la mamma, insieme al papà Rossano Laurini. Può esserci soddisfazione migliore per una madre? Eppure un valore ... Leggi su tuttivip

daddydalbert : @cerucrazia Vero, Vanessa incontrada ai tempi anche - pewmat : L'altro giorno ho dormito tranquillamente, perchè non ho pensato al fatto che Vanessa Incontrada abbia il cognome c… - marycloud91 : RT @MontiFrancy82: @SMAufficiale 2020: edizione speciale a sostegno dei lavoratori dello spettacolo, il 2 e 5 settembre all’Arena di Verona… - AndreNovie87 : RT @tizioqualunque: Sono dai miei e mia mamma sta guardando una roba con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. Niente da fare: dopo Boris t… - Lise2280 : RT @framiriello: Stanotte non dormivo e mi sono accorto che Vanessa Incontrada ha un cognome con 4 preposizioni semplici. -

Ultime Notizie dalla rete : Vanessa Incontrada Vanessa Incontrada, la foto al naturale fa esplodere i social: Gigi D’Alessio e i vip commentano Funweek Vanessa Incontrada, la foto al naturale fa esplodere i social: Gigi D’Alessio e i vip commentano

Vanessa Incontrada ha attraversato momenti difficili per le critiche ricevute sul suo fisico: si è trattato di vero e proprio body shaming, avvenuto pubblicamente dopo la sua gravidanza, quando sui ...

L'Arena di Verona in tv: palco al centro per i Seat Music Awards con Conti e la Incontrada

In diretta dall’Arena di Verona, il 2 e 5 settembre i Seat Music Awards andranno in onda in prima serata su RAI 1, condotti da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, e vedranno oltre 50 artisti alternarsi ...

Vanessa Incontrada ha attraversato momenti difficili per le critiche ricevute sul suo fisico: si è trattato di vero e proprio body shaming, avvenuto pubblicamente dopo la sua gravidanza, quando sui ...In diretta dall’Arena di Verona, il 2 e 5 settembre i Seat Music Awards andranno in onda in prima serata su RAI 1, condotti da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, e vedranno oltre 50 artisti alternarsi ...