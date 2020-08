US PGA Championship: Molinari, Tiger Woods e i big del golf al via del primo Major stagionale (Di mercoledì 5 agosto 2020) Torna un Major dopo tredici mesi e si riparte con la 102ª edizione dell’US PGA Championship. Doveva essere il secondo della serie, ma nel calendario stravolto dall’emergenza sanitaria è divenuto il primo, cosa che non accadeva dal 1971. Sarà seguito dall’US Open (17-20 settembre) e dal Masters (12-15 novembre), mentre è saltato per la prima volta dal 1945 l’Open Championship, che era stato l’ultimo a essere disputato nel luglio dello scorso anno con titolo a Shane Lowry. Praticamente in campo al TPC Harding Park di San Francisco in California (6-9 agosto), dove si gioca a porte chiuse, tutti i migliori giocatori del mondo con le sole defezioni, tra i top 50 del World ranking, di Francesco Molinari (n. 37) e di Lee Westwood (n. 39). Tanti i ... Leggi su sportfair

