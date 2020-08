Uragano Isaias, almeno 4 morti negli Stati Uniti (Di mercoledì 5 agosto 2020) Sono almeno 4 i morti causati dall’Uragano Isaias sulla costa orientale degli Stati Uniti. La tempesta tropicale ha colpito prima la Nord Carolina, causando alluvioni e incendi che hanno costretto decine di persone ad abbandonare le proprie case, poi, dopo aver perso potenza, ha provocato danni in Maryland e a New York. LEGGI ANCHE > https://www.giornalettismo.com/donald-trump-mappa-dorian-sbagliata/ L’Uragano Isaias DEVASTA LA NORTH CAROLINA Secondo il National Hurrican Center, Isaias viaggiava a oltre 105 km orari quando ha raggiunto la Nord Carolina, dove ha portato morte e distruzione. Due persone sono morte a Windsor, dove il tornado ha distrutto varie case mobili quando e’ passato nella notte di ... Leggi su giornalettismo

