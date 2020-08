Uomini e Donne, "morto di fame che mi ha rubato i soldi": Aurora Tropea, accusa terrificante (Di mercoledì 5 agosto 2020) “Non ho paura, sei un morto di fame. Lui è un delinquente e mi sta anche minacciando”. Nuovo caso su Uomini e Donne: Aurora Tropea ha fatto una rivelazione scioccante sui social in merito ad uno dei cavalieri della trasmissione di Maria De Filippi. La dama ha spiegato di aver iniziato una frequentazione grazie al programma di Canale5, salvo poi decidere di conoscersi meglio lontano dalle telecamere. Le cose, però, sarebbero presto precipitate: il cavaliere le avrebbe chiesto dei soldi e successivamente l'avrebbe bloccata sul telefono. “Ruba i soldi alle persone”, ha dichiarato la dama, che però non ha voluto svelare l'identità dell'uomo: “È venuto in negozio con i bambini chiedendo ... Leggi su liberoquotidiano

SimoPillon : Questo è ciò che andranno a insegnare nelle scuole dei nostri bambini se passerà la legge Zan sull'#omotransfobia… - lauraboldrini : Bene il decreto del governo sulla #DoppiaPreferenzaDiGenere in #Puglia. Ora si faccia finalmente un salto verso l… - matteosalvinimi : Qui Genova, dopo aver visitato il carcere di Marassi. Sempre dalla parte di donne e uomini della Polizia Penitenzia… - BorgoNaike : RT @BorgoNaike: Amo queste parole di sant'Angela Merici perché abbiamo bisogno di cambiare per stare accanto agli uomini e alle donne di og… - goldaffodils : RT @hamburgerdicalc: Alla nostra prima colazione insieme, ovvero esattamente dopo un giorno che ci eravamo conosciuti, io e Davide abbiamo… -