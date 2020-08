Uomini e Donne, la famosa Dama vuota il sacco: “Mi ha rubato i soldi ed è scappato” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Bomba U&D, la famosa Dama confessa tutto: “Altro che Cavaliere. Ecco come mi ha rubato i soldi è scomparso” Fan sotto choc Uomini e Donne, La Dama del Trono Over truffata da un cavaliere: “Morto di fame” Sul suo profilo Instagram Aurora Tropea, Dama del Trono Over di Uomini e Donne ha fatto una rivelazione scioccante su un cavaliere. La Dama ha spiegato di aver intrapreso una conoscenza durante la trasmissione di Maria De Filippi rimanendo in un secondo momento delusa dopo aver deciso, di comune accordo, di conoscersi meglio lontano dalle telecamere del dating sentimentale. Il motivo? (Continua...) Il cavaliere in questione le avrebbe chiesto dei ... Leggi su howtodofor

SimoPillon : Questo è ciò che andranno a insegnare nelle scuole dei nostri bambini se passerà la legge Zan sull'#omotransfobia… - lauraboldrini : Bene il decreto del governo sulla #DoppiaPreferenzaDiGenere in #Puglia. Ora si faccia finalmente un salto verso l… - matteosalvinimi : Qui Genova, dopo aver visitato il carcere di Marassi. Sempre dalla parte di donne e uomini della Polizia Penitenzia… - mariambuIa : @nelsottobosco Gente insopportabile, una volta ho raccontato di un tizio che mi ha seguita per centinaia di metri f… - TRIFENILFOSFINA : @vadoviacolvento @nefariousvera “battuta generalizzante” lo hai aggiunto dopo quando ti hanno fatto notare la cazza… -