Unifortunato, preparazione teorica per l’esame della licenza di volo: nasce il primo corso universitario in Italia (Di mercoledì 5 agosto 2020) nasce il primo corso universitario in Italia in grado di offrire la preparazione teorica per l’esame della licenza di volo abbinato a un titolo di laurea triennale: il nuovo curriculum, Flight Crew Licence, è attivato presso l’Università Giustino Fortunato di Benevento, con l’anno accademico 2020-2021, nell’ambito del corso di Laurea in Scienze e Tecnologie dei Trasporti. L’iniziativa è possibile perché esiste compatibilità sostanziale tra i settori scientifici della classe del corso di laurea e la formazione richiesta dalle accademie e scuole di volo. La preparazione ... Leggi su ildenaro

