Un posto al sole spoiler 6 agosto 2020: Patrizio braccato da Alberto (Di mercoledì 5 agosto 2020) Proseguono le avvincenti puntate di Un posto al sole, la soap opera partenopea in onda su Rai 3 da oltre vent’anni. Da non perdere la puntata del 6 agosto 2020, nella quale Patrizio dovrà affrontare la furia di Alberto. Il ragazzo, dopo aver concluso la sua storia con Rossella, non ha più voluto sapere nulla dell’amore. La conoscenza di Clara però, ha cambiato la sua prospettiva. Patrizio ha avuto un colpo di fulmine per la compagna di Alberto, che sta vivendo un momento molto difficile. Patrizio si è subito prodigato per aiutare Clara, preparandole dei piatti deliziosi e facendole la spesa. Alberto in un primo momento non ha fatto molto caso all’interesse del giovane chef, ... Leggi su kontrokultura

