Un posto al sole | devastante lutto nel mondo della Tv | aveva solo 30 anni

lutto nel mondo dello spettacolo napoletano, è morto Marco Malapelle, giovane e promettente risorsa nel comparto delle riprese video cinematografiche, un settore che a Napoli nel corso degli ultimi anni sta ritrovando l'antico splendore con numerosi set e produzione che scelgono il capoluogo partenopeo. Marco, detto 'o Gemello (aveva un fratello che pure lavorava nello stesso settore) trentenne e deceduto in breve tempo a causa di una malattia, era una di queste risorse che si adattava alle esigenze dei vari set e dava il suo apporto sempre con molta voglia di lavorare e tanta professionalità. A dare notizia della sua prematura scomparsa gli altri l'attore e regista Vincenzo Pirozzi, originario proprio della Sanità, che sul suo profilo Facebook ...

