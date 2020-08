UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di giovedì 6 agosto 2020 (Di mercoledì 5 agosto 2020) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda giovedì 6 agosto 2020:Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: riesumato il corpo di Romy! E Annabelle…Assistiamo ad un aspro scontro tra Patrizio Giordano (Lorenzo Sarcinelli) e Alberto Palladini (Maurizio Aiello). Serena (Miriam Candurro) ripensa al recente passato felice con Filippo (Michelangelo Tommaso), intanto quest’ultimo è in procinto di passare qualche giorno insieme alla figlioletta Irene (Greta Putaturo). Stanca del fatto che Rossella (Giorgia Gianetiempo) e Michele (Alberto Rossi) non muovono un dito in casa, Silvia (Luisa Amatucci) tenta di ottenere la loro attenzione sul fatto che ha bisogno di una maggiore collaborazione. Un ... Leggi su tvsoap

