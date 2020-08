Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 5 agosto: Serena ci ripensa? (Di mercoledì 5 agosto 2020) anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata del 5 agosto 2020. Che cosa vedremo nell’episodio in onda stasera su Rai 3 alle 20.40 circa? Serena si perde nei ricordi e sente molta nostalgia dell’ex marito Filippo. Quest’ultimo, intanto, sta per passare qualche giorno di vacanza con la piccola Irene, che inizia a risentire della separazione dei genitori. Diventati finalmente marito e moglie, Guido e Mariella, in realtà, non hannoArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

