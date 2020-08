Un nuovo museo subacqueo è stato inaugurato nella Grande Barriera Corallina (Di mercoledì 5 agosto 2020) La prossima vacanza nel Queensland, lo stato della parte nord-occidentale dell'Australia, potrebbe benissimo comprendere una visita in un meraviglioso museo subacqueo. Proprio in questi giorni nei pressi della città di Townsville, davanti alla sezione mediana della Grande Barriera Corallina, è stato infatti inaugurato il nuovissimo Museum of Underwater Art, altrimenti detto Moua, con oltre 20 sculture adagiate sui fondali marini visibili solo ed esclusivamente a sub ed esperti di snorkeling. Dietro il progetto del Moua, diventato ufficialmente il primo museo di arte sottomarina dell'intero emisfero australe, troviamo ancora una volta il genio creativo di Jason deCaires Taylor, che negli scorsi anni ha disseminato le sue ... Leggi su gqitalia

UffiziGalleries : Più tempo per visitare I musei? Ora si può ??! Con il nuovo #Passepartout5days avrete 5 giorni per godervi i musei… - HankHC91 : RT @UffiziGalleries: Più tempo per visitare I musei? Ora si può ??! Con il nuovo #Passepartout5days avrete 5 giorni per godervi i musei del… - badicea : RT @MuseoCalatia: Un nuovo straordinario museo del @Polonapoli sbarca su Twitter... Che aspettate a seguirlo? - Museo_Eboli : RT @_MiBACT: Cultura, #MiBACT: @vincenzo_trione nuovo presidente della Scuola dei beni e delle attività culturali a decorrere dal 1° settem… - MuseoAlife : RT @MuseoCalatia: Un nuovo straordinario museo del @Polonapoli sbarca su Twitter... Che aspettate a seguirlo? -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo museo Nuovo Museo del Territorio, approvato il progetto tecnico: sorgerà all'ex fornace Piva RiminiToday Trione guida la Scuola dei beni e delle attività culturali

Il ministro dei Beni culturali Franceschini ha nominato Vincenzo Trione nuovo presidente della Scuola dei beni e delle attività culturali Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turism ...

Schmidt: «I miei Uffizi sono rock, ho abbassato i quadri a misura di bambino»

FIRENZE — «I miei Uffizi saranno pop, cool e anche un po’ rock», annuncia con un sorriso Eike Schmidt, il direttore (tedesco di Friburgo) del museo fiorentino. Ma guai a interpretare quel sorriso come ...

Il ministro dei Beni culturali Franceschini ha nominato Vincenzo Trione nuovo presidente della Scuola dei beni e delle attività culturali Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turism ...FIRENZE — «I miei Uffizi saranno pop, cool e anche un po’ rock», annuncia con un sorriso Eike Schmidt, il direttore (tedesco di Friburgo) del museo fiorentino. Ma guai a interpretare quel sorriso come ...