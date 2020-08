UFFICIALE - Napoli, Valoti è il nuovo direttore sportivo della Primavera (Di mercoledì 5 agosto 2020) Callejon-Benevento, il ds Foggia: 'Bisogna essere molto seri o si rischia di fare confusione' 4 August 2020 Importante innesto societario per il Napoli , che ha annunciato nelle ultime ore l'ingaggio ... Leggi su napolitoday

DiMarzio : Nuovo rinforzo per #Gattuso: #Osimhen è ufficialmente un nuovo giocatore del #Napoli - DiMarzio : Tutti i dettagli, le cifre e le contropartite dell'affare che ha portato #Osimhen al #Napoli ??… - SkySport : ULTIM'ORA NAPOLI UFFICIALE L'ACQUISTO DI OSIMHEN DE LAURENTIIS: 'BENVENUTO VICTOR' #SkyCalciomercato #SkySport… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 UFFICIALE – Il difensore Ake è un nuovo giocatore del Manchester City:… - news24_napoli : Calciomercato Milan – Sfuma Gaich: ufficiale il passaggio al CSKA Mosca -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Napoli

“Certo che mi dispiacerebbe perderlo, però arriva un momento in cui bisogna per forza di cose separarsi ma 90 milioni sul mio tavolo non ci sono”. Erano state queste le parole di Aurelio De Laurentiis ...Anche il Napoli parteciperà alla campagna «Thank you» promossa dalla Uefa per questo finale di stagione europea. Una campagna ideata per conferire il giusto riconoscimento ed il ringraziamento per i v ...