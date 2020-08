Ufficiale: Milan, preso Kalulu. Contratto fino al 2025 (Di mercoledì 5 agosto 2020) Pierre Kalulu al Milan, adesso è Ufficiale. Il club rossonero – attraverso una nota Ufficiale – ha annunciato l’arrivo a titolo definitivo: “AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del difensore Pierre Kalulu. Il calciatore francese si lega al Club rossonero sino al 30 giugno 2025”. Comunicato Ufficiale: Pierre Kalulu #SempreMilan https://t.co/8Jfz5yuBca — AC Milan (@acMilan) August 5, 2020 Foto: twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

AntoVitiello : Lancio ufficiale nuova maglia #Milan #puma @MilanNewsit - calabrese_u : RT @MilanNewsit: A.C. MILAN COMUNICATO UFFICIALE: Kalulu ha firmato fino al 2025 - luciolimbajop : RT @Sport_Mediaset: #Milan, ufficiale l'arrivo di #Kalulu. Il terzino classe 2000 arriva dalle giovanili del #Lione: 'Mi ispiro a #Maldini… - Sport_Mediaset : #Milan, ufficiale l'arrivo di #Kalulu. Il terzino classe 2000 arriva dalle giovanili del #Lione: 'Mi ispiro a… - zazoomblog : Milan ufficiale: preso il difensore francese Kalulu - #Milan #ufficiale: #preso #difensore -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Milan

Il Siviglia sfida la Roma nell'ottavo di finale di Europa League che si gioca in gara secca: tutto sulla gara, dalla formazione a dove vederla.Archiviata la questione allenatore, mentre si lavora sui rinnovi di Ibra e Donnarumma, in casa Milan è anche tempo di nuovi arrivi. Il primo acquisto ufficiale dei rossoneri per la seconda annata di P ...