Ufficiale: Manchester City, arriva Nathan Ake. Per lui contratto quinquennale (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il Manchester City, impegnato in Champions League contro il Real Madrid, non resta fermo sul mercato e chiude Nathan Ake dal Bournemouth. I Citizens, come comunicato dal club, hanno chiuso con il centrocampista olandese che ha firmato un contratto quinquennale. We’re excited to announce the signing of @NathanAke from Bournemouth on a five-year deal #ManCity https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/6tyYQ2OVwv — Manchester City (@ManCity) August 5, 2020 Foto: twitter Manchester City L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

