UFFICIALE - Il City ha preso il difensore Ake, mollato definitivamente Koulibaly? (Di mercoledì 5 agosto 2020) Dopo le visite mediche svolte in giornata, adesso è arrivata anche la firma sul contratto per Nathan Ake. Leggi su tuttonapoli

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Secondo colpo in due giorni per il City: dopo Ferran Torres ecco Nathan Ake ? - _SiGonfiaLaRete : Altro acquisto del #ManchesterCity: dopo #FerranTorres, arriva #NathanAké - PieAgo95 : ? UFFICIALE - #Ake è un nuovo difensore del #ManchesterCity ?? #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato - Diego31883 : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Manchester City, colpo Nathan Ake. Ha firmato un contratto quinquennale - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Manchester City, colpo Nathan Ake. Ha firmato un contratto quinquennale -

