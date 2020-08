Uefa, gare di Champions ed Europa League a rischio se i protocolli non verranno rispettati (Di mercoledì 5 agosto 2020) Torna il grande calcio europeo e per la prima volta la Uefa, dopo aver osservato la situazione nei vari campionati nazionali, dovrà fare i conti con i stringenti protocolli sanitari. Stando a quanto riportato dalla BBC vige la massima attenzione ai vertici del calcio europeo tanto che il mancato rispetto delle stringenti norme sanitarie potrebbe mettere a rischio la disputa dei match di Champions ed Europa League. “L’Uefa si aspetta che tutte le parti aderiscano alle migliori pratiche igieniche, sia negli ambienti di gara controllati, sia nelle vite quotidiane private – afferma il protocollo distribuito a tutte le squadre ancora in gioco nelle varie competizioni europee -. È indispensabile che tutte le precauzioni stabilite in questo ... Leggi su sportface

