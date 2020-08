Uefa avverte i club: "Champions ed EL a rischio senza rispetto protocollo!" (Di mercoledì 5 agosto 2020) (ANSA) - ROMA, 05 AGO - L'Uefa ha avvertito che le partite internazionali sono da considerare a rischio se i protocolli per il ritorno di Champions League ed Europa League non verranno rispettati. Lo riferisce la Bbc. Leggi su tuttonapoli

(ANSA) - ROMA, 05 AGO - L'Uefa ha avvertito che le partite internazionali sono da considerare a rischio se i protocolli per il ritorno di Champions League ed Europa League non verranno rispettati. Lo ...Mascherine in luoghi pubblici, voli charter e niente scambio di magliette. Questi sono alcuni punti del protocollo di sicurezza stilato dalla Uefa per le squadre impegnate in Champions League ed Europ ...