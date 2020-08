Tutte le nuove misure per aerei, treni e pullman: cosa cambia per mascherine e distanziamento (Di mercoledì 5 agosto 2020) Preoccupano ancora gli spostamenti per il contagio da Coronavirus. Per questo il Cts prenderà una nuova decisione in materia oggi, mercoledì 5 agosto. Sarà data una stretta alle linee guida sui pullman a lunga percorrenza e sul trasporto pubblico locale extraurbano. pullman: distanziamento o mascherina? Al momento, il distanziamento sociale sui pullman può venir meno solo se ai passeggeri viene misurata la febbre, fatta indossare la mascherine e fatta firmare la dichiarazione sull’assenza di malattia o di sintomi. Questa misura è contenuta in un allegato al dpcm del 14 luglio e viene considerata dagli esperti un “buco”. Nell’ordinanza del 1° agosto nella quale Speranza ha ribadito che, salvo eccezioni autorizzate dallo ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : Tutte nuove Graduatorie provinciali, nuova FAQ Ministero su laurea in Scienze della formazione primaria [TUTTE LE FAQ] Orizzonte Scuola Esplosioni Beirut, oltre 100 morti e 4mila feriti

(Adnkronos) - E' di "oltre 4.000 feriti e più di cento morti" il nuovo bilancio delle devastanti ... otto feriti tra i cittadini delle Filippine. Tutte le vittime si trovavano nelle abitazioni ...

Luco dei Marsi, la sindaca De Rosa: “Costruire un nuovo corso per l’Angizia”

Siamo riusciti a strappare con le unghie e con i denti ben 200mila euro per i lavori, grazie ai quali entro ottobre 2020 la cittadina avrà strutture nuove e a norma ... una seria e comune volontà di ...

