Turris, ritorna il portiere Abagnale (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco (Na) – Un profilo giovane ma che, al contempo, ha maturato già un’esperienza importante militando anche in club professionistici. La S.S. Turris CALCIO è lieta di annunciare l’ingaggio del portiere Alessandro Abagnale (classe 1998). Per lui si tratta di un ritorno: giovanissimo, infatti, difese i pali della porta corallina dal gennaio 2016 al giugno 2017 in serie D. “Proprio nell’ultima stagione trascorsa a Torre del Greco – dichiara Abagnale – ebbi già modo di conoscere ed apprezzare il presidente Colantonio ed il direttore Primicile, che oggi ringrazio per la fiducia accordatami. Un fattore importante che, unito al prestigio della piazza, non mi ha fatto esitare un attimo nel momento in cui mi è stata ... Leggi su anteprima24

