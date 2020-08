Tunisia muro critico dell’immigrazione (Di mercoledì 5 agosto 2020) A Lampedusa continuano ad arrivare migranti dalla Tunisia e gli hotspot sono ormai al collasso. La situazione è fuori controllo, non più tollerabile, pericolosa ed economicamente insostenibile per l’Italia. Il momento rischia di procedere sottovalutato e occorre che il governo alzi la voce e proceda con politiche serie di respingimento, mentre stando alle notizie crescenti si prepara un esodo senza fine dalla Tunisia verso l’Italia che la stessa Ambasciata della Tunisia in Italia di cui l’Ambasciatore Moez Sinaoui , stenta a riconoscere come pericolo reale. “ Non abbiamo né le capacità né i mezzi per organizzare centri di trattenimento..”: Con queste parole nel giugno 2018 Tahar Chérif, ambasciatore tunisino presso l’Unione europea, affermava il rifiuto della ... Leggi su ildenaro

