“Tu sei…”. Federica Panicucci, la dedica del compagno Marco arriva a sorpresa. Cosa le ha detto: applausi (Di mercoledì 5 agosto 2020) Federica Panicucci sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Toscana in compagnia del suo compagno Marco Bacini. I due in varie foto e storie postate sui social appaiono felici e innamorati e pochi minuti fa l’imprenditore milanese ha fatto un’inaspettata dedica alla conduttrice di Mattino 5. Federica Panicucci infatti stava mostrando uno scorcio del posto in cui si trovavano, dove tra l’altro c’era una piscina. Ebbene nel mostrarla ha ammesso come fosse una piscina molto bella ma Marco Bacini l’ha sorpresa dicendole: “La piscina è bellissima ma mai bella come te!”. I due quindi hanno concluso la storia ridendo e scambiandosi un tenero bacio. Federica ... Leggi su caffeinamagazine

