Trump: “Gli Usa hanno il numero di morti per Covid più basso del mondo”, il giornalista lo smentisce in diretta: il video è virale (Di mercoledì 5 agosto 2020) Coronavirus, il giornalista che smentisce Trump in diretta sui decessi in Usa Il video in cui il giornalista americano Jonathan Swan smentisce Donald Trump sul numero dei contagi per Coronavirus negli Stati Uniti sta facendo il giro del mondo, e solo nelle prime ore ha guadagnato 6,4 milioni di visualizzazioni. Durante l’intervista con l’esperto del giornale online specializzato in politica Axios, Trump afferma che negli Stati Uniti ci sono “meno morti che nel resto del mondo”, provocando la reazione del giornalista, il quale ribatte: “Non è vero, stanno crescendo”. Il tycoon, a quel punto, mostra a Swan una serie di dati che mostrerebbero come ... Leggi su tpi

