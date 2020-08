Trincerone, vigili urbani sgomberano persona intenta al bivacco (VIDEO) (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Questa mattina personale del Nucleo Operativo della Polizia Municipale è intervenuto in via dei Principati alt. Catasto, area sottostante Trincerone, dove è stata sgomberata una persona di nazionalità comunitaria intenta al bivacco tra rifiuti di ogni genere. La persona è stata sanzionata ai sensi dell’ordinanza sindacale vigente che vieta il bivacco sul suolo pubblico e allontanata dal posto. Successivamente il personale della Società Salerno Pulita ha provveduto alla rimozione dei rifiuti presenti nell’area di bivacco e in tutta l’area adiacente. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

