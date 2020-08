Transcendence il film stasera su Rai Movie giovedì 6 agosto con Johnny Depp (Di mercoledì 5 agosto 2020) Transcendence film stasera su Rai Movie giovedì 6 agosto, in streaming su Rai Play. Trama e trailer Transcendence è il film stasera su Rai Movie giovedì 6 agosto con Johnny Depp protagonista e Wally Pfister al suo esordio come regista (il film è del 2014). Transcendence è stato un buon successo incassando 103 milioni di dollari in tutto il mondo 23 negli USA e 2,6 milioni di euro in Italia. Il film è stato girato per lo più tra New Mexico e California. Il regista non solo ha girato in 35mm ma ha anche rifiutato ogni forma di trattamento digitale in post ... Leggi su dituttounpop

Transcendence è il film stasera su Rai Movie giovedì 6 agosto con Johnny Depp protagonista e Wally Pfister al suo esordio come regista (il film è del 2014). Transcendence è stato un buon successo inca ...

Un cast stellare, Raoul Bova, Liz Solari, Nino Frassica, Sergio Rubini, Emilio Solfrizzi, Neri Marcorè, Giulia Michelini, Sabrina Impacciatore, Pietro Sermonti e Maurizio Mattioli nel film di Paolo Ge ...

Un cast stellare, Raoul Bova, Liz Solari, Nino Frassica, Sergio Rubini, Emilio Solfrizzi, Neri Marcorè, Giulia Michelini, Sabrina Impacciatore, Pietro Sermonti e Maurizio Mattioli nel film di Paolo Ge ...