Traffico Roma del 05-08-2020 ore 17:00 (Di mercoledì 5 agosto 2020) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane Traffico incolonnato sulla complanare del tratto Urbano della A24 tra il raccordo anulare a via Togliatti verso il centro rallentamenti in via Salaria da via dei Due Ponti al Raccordo in uscita dalla città si rallenta per un incidente anche in via del Muro Torto all’altezza di via del Galoppatoio verso piazzale Flaminio in via di Tor Bella Monaca terminato l’intervento di sicurezza del ponte della ferrovia la frase è stata riaperta al Traffico tra via Casilina e via del fuoco sacro In entrambe le direzioni ... Leggi su romadailynews

Nello stesso verso la scelta di proporre la riduzione del tragitto della linea 779 evitando così il traffico della Cristoforo Colombo ... Da qui l’appello del Responsabile della sede Konsumer Italia ...

Roma sotto assedio degli incendi: ancora chiuse via Ostiense e via del Mare, interrotta la Roma-Lido

Roma ieri è stata sotto assedio degli incendi. Da Nord a Sud della città i fronti del fuoco hanno impegnato fino a tarda sera le squadre dei vigili del fuoco supportate dalla Protezione Civile e gli e ...

