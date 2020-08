Torrepalazzo, trovato senza vita il corpo di un 60enne (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorrepalazzo – Tragico rinvenimento questa mattina in contrada Torrepalazzo. Il corpo di un 60enne è stato trovato senza vita nei pressi della sua abitazione, penzolante da un ramo d’albero. A fare la macabra scoperta i familiari che lo cercavano ed erano sempre più preoccupati non riuscendo a mettersi in contatto con l’uomo. Il dramma si sarebbe consumato nelle prime ore della mattinata. Sul posto i Carabinieri per i rilievi e il personale del 118. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Torrepalazzo trovato Gli indagati si difendono: Viviamo raccogliendo rame e ferro Ottopagine