Torna il Meeting del Mare a Marina di Camerota

Dal 22 al 24 agosto nell’area porto di Marina di Camerota, in provincia di Salerno, tre giorni di musica, arte e creatività con il Meeting del Mare. Giunto alla XXIV edizione, il festival diretto dal ...

Draghi, la scelta del coraggio

Al Meeting di Rimini del 2009, Mario Draghi aveva indicato tre sfide strutturali per il Paese. Quest’anno è molto probabile torni a parlarne Da quando ha concluso il suo mandato di otto anni alla pres ...

