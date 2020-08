Thor: il Mjonlir ha un potere speciale che nei film non è mai stato usato (Di mercoledì 5 agosto 2020) Nonostante abbia fatto grandi cose con il Mjonlir, Thor non ha mai mostrato al pubblico cinematografico uno dei poteri speciali del suo magico martello. Thor non sarebbe lo stesso senza il suo magico Mjolnir, il martello con i poteri mistici del Dio del Tuono, che però ha alcune abilità segrete che il pubblico non ha mai visto nei cinecomic Marvel che lo hanno visto protagonista, a differenza dei fumetti originali. Nei fumetti, il Mjolnir è stato creato da Odino molto prima della nascita di Thor. Odino imprigionò una tempesta all'interno di un pezzo di metallo Uru, che fu lavorato dai nani di Nidavellir, diventando così il famoso martello. Oltre a tutti i poteri che conosciamo, ovvero il volo, la forza potenziata e la capacità ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Thor: il Mjonlir ha un potere speciale che nei film non è mai stato usato -

Ultime Notizie dalla rete : Thor Mjonlir Thor: due personaggi Marvel potrebbero sostituirlo nella Fase 4 Cinefilos.it Thor: il Mjonlir ha un potere speciale che nei film non è mai stato usato

Thor non sarebbe lo stesso senza il suo magico Mjolnir, il martello con i poteri mistici del Dio del Tuono, che però ha alcune abilità segrete che il pubblico non ha mai visto nei cinecomic ...

Marvel e DC: all’asta il lazo di Wonder Woman, l’elmo di Cap e molti altri prop!

Sia i personaggi Marvel che quelli DC hanno ormai colonizzato il grande schermo e l’immaginario collettivo di milioni di spettatori. Sembra quindi che un’asta che metta a disposizione di quei fan la p ...

Thor non sarebbe lo stesso senza il suo magico Mjolnir, il martello con i poteri mistici del Dio del Tuono, che però ha alcune abilità segrete che il pubblico non ha mai visto nei cinecomic ...Sia i personaggi Marvel che quelli DC hanno ormai colonizzato il grande schermo e l’immaginario collettivo di milioni di spettatori. Sembra quindi che un’asta che metta a disposizione di quei fan la p ...