The Suicide Squad: James Gunn svela il logo del film (Di mercoledì 5 agosto 2020) James Gunn ha condiviso online il logo, in varie lingue, del film The Suicide Squad, in attesa delle anticipazioni che verranno rivelate al DC Fandome. James Gunn ha festeggiato il suo cinquantesimo compleanno condividendo il logo del film The Suicide Squad in varie lingue, tra cui l'italiano. Le immagini sono state condivise su Instagram accompagnate da un messaggio in cui si conferma: "Io e il cast abbiamo così tanto in più da mostrarvi il 22 agosto su DCFanDome.com. Ci vedremo lì!". James Gunn ha completato le riprese di The Suicide Squad prima dell'emergenza Coronavirus che ha bloccato ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Suicide Squad: James Gunn svela il logo del film - 3cinematographe : - zazoomblog : The Suicide Squad: Missione suicida ecco il logo italiano del film di James Gunn - #Suicide #Squad: #Missione… - RedCapes_it : The Suicide Squad – James Gunn rivela il logo ed il titolo ufficiale del film - cinespression : New post: The Suicide Squad: Missione suicida, ecco il titolo italiano del film DC di James Gunn… -