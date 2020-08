The Head, la recensione: l’angosciante serie thriller ambientata tra i ghiacci dell’Antartide (Di mercoledì 5 agosto 2020) La recensione di The Head, la serie mistery thriller ambientata in una stazione scientifica del Polo Sud dove avvengono dei terribili omicidi. Mischiare un pilastro della letteratura gialla come Dieci piccoli indiani ad uno dell'horror come La cosa? Un abbinamento apparentemente azzardato, ma, come vedremo in questa recensione di The Head, se si trova il giusto spunto per dare il via alla storia non può essere che una scelta vincente. Non c'è location migliore, a pensarci bene, per la struttura narrativa del più classico whodonut (a cui si aggiungono però parecchi brividi, e non solo dovuti alle bassissime temperature) che un isolata stazione scientifica al Polo Sud, dove un gruppo di scienziati si ritrova coinvolto in un caso dai risvolti ... Leggi su movieplayer

