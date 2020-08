Test di massa nella bassa Val Seriana, il 41,8% ha avuto il Covid (Di mercoledì 5 agosto 2020) AGI - Il 41,8% degli abitanti della bassa Valle Seriana ha avuto il coronavirus. E' il risultato dello screening condotto attraverso i Test sierologici di massa nella Bergamasca, dove si trovano i comuni di Nembro, Albino e Alzano, che avrebbero dovuto far parte della 'zona rossa' che non fu mai istituita. I risultati sono stati annunciati dall'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera: "Sono 22.559 i Test sierologici effettuati nel corso della campagna. I prelievi hanno dato esito negativo per il 57,8% dei casi, la quota di positività è del 41,8%, mentre c'è dubbio sul restante 0,4%". Successivamente, sui soggetti risultati positivi al Covid-19 sono stati processati 8.979 tamponi, ... Leggi su agi

